PODCAST : Richmond Animal Hospital présenté dans l’émission télévisée « Pets and Pickers »

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

L’animateur Peter McCully discute avec Alison Stanley, une technicienne vétérinaire, et Karen Kamachi, la gérante du magasin d’aubaines de RAPS, le Regional Animal Protection Society Animal Hospital de Richmond, une clinique vétérinaire à service complet sans but lucratif.

RAPS finance des services médicaux par le biais de dons et de ses « magasins d’aubaines », désormais au centre d’une émission télévisée, « Pets and Pickers ».

Le personnel de l’hôpital pour animaux travaille sans relâche pour offrir aux familles d’animaux à faible revenu un accès aux meilleurs soins de santé. Pour financer ces traitements, RAPS a une solution unique : ses friperies.

« Quand les gens pensent à but non lucratif, ils pensent que nous sommes une clinique vétérinaire à très faible coût », explique Stanley. ‘Ce n’est pas le cas. Nous sommes au coût moyen. Tout propriétaire peut demander une aide financière. Nous avons un programme de subventions et nous avons également des programmes de plan de paiement.

Un groupe énergique et dévoué de « cueilleurs » aimant les animaux passe au peigne fin des bacs mystérieux donnés contenant des articles de casier de stockage abandonnés, tout l’argent récolté sert à payer les soins vétérinaires et les chirurgies vitales.

Il s’agit d’une relation « animaux de compagnie et cueilleurs » unique en son genre avec une mission édifiante : aider les animaux et leur peuple.

Kamachi dit que les dons à la friperie ont considérablement augmenté depuis le début de la diffusion de l’émission.

« Des gens de partout en Amérique du Nord m’ont envoyé des trucs par la poste. J’ai eu des bijoux, des timbres, j’ai eu de l’argent de partout en Amérique du Nord parce qu’ils ont vu ‘Pets and Pickers’. Et la qualité générale de nos dons a augmenté parce que maintenant les gens savent ce que nous faisons.

Marty Kramer – ancien directeur de tournée rock and roll et road manager pour des musiciens tels que Neil Young , The Guess Who , Burton Cummings et est maintenant leur bénévole vedette et compagnon cueilleur pour RAPS.

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, envoyez un message vocal à [email protected], vous ferez peut-être partie de notre segment de sac postal de podcast audio.

ÉCOUTEZ : Le Dr Robert Thirsk est dans l’espace depuis plus longtemps que tout autre Canadien

ÉCOUTEZ : Darren Lee a été nommé « Ultimate Elvis Tribute Artist »

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Black PressBreaking NewsBritish ColumbiaPodcastsTrending Now