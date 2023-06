PODCAST : Rénovations saines : Construire au-dessus du code pour améliorer l’habitabilité

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Joignez-vous à Mike et Jennifer-Lee de Measure Twice, Cut Once et obtenez le scoop sur des rénovations saines et performantes.

Rénover avec un objectif et un style de vie à l’esprit crée des défis intéressants lorsque vous cherchez à atteindre des niveaux d’efficacité énergétique de haute performance dans votre maison.

Partageant un grand projet de rénovation domiciliaire de caractère, le constructeur/rénovateur primé Henri Belisle, président de TQ Construction, et la propriétaire Dr Janet Simons partagent leurs stratégies, y compris des choix personnels et une conception bien planifiée pour atteindre les objectifs de la famille.

« Les choix personnels sont importants lorsque vous construisez une maison. Nous avons décidé que nous ne voulions pas acheter une fournaise au gaz entière, et donc, nous avons fini par utiliser le système d’eau chaude comme système de secours pour les thermopompes. L’eau chaude provient de notre système de chauffage à la demande, qui fonctionne au gaz. Le gaz dans notre maison a du sens même dans une maison écoénergétique à haut rendement, en tant que choix personnel, ainsi que simplement dans la conception générale de la maison », déclare le Dr Janet Simons, propriétaire.

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

