PODCAST : Reno en temps réel : procédure pas à pas de déficience

Qu’il s’agisse de construire, de rénover ou de concevoir, le succès réside dans les détails.

Rejoignez l’hôte Jennifer-Lee de Measure Twice, Cut Once alors qu’elle rattrape les Burdens qui effectuent leur dernière visite avec Cara de Triple Dot Design et Alex de Level One Construction.

«Nous avons parcouru avec Alex et compilé une liste de tout ce que nous avions remarqué ensemble, mais Level One nous a ensuite recommandé de vivre ici pendant une semaine et de vivre notre vie normale et de noter les choses au fur et à mesure qu’elles se présentaient de nos jours. des vies d’aujourd’hui auxquelles il fallait s’attaquer. De petites choses que vous ne remarquerez peut-être pas nécessairement lorsque vous vous promenez avec le constructeur. Justin Burden, propriétaire.

“Avoir une liste principale classée par métier, avec le constructeur et le propriétaire sur la même page, est essentiel pour terminer le travail en deux semaines à compter de la procédure de carence, au lieu de quatre ou cinq mois.” Alex Dumitru, construction de niveau un.

