PODCAST : Rattrapage avec Andrew Harris, quadruple champion de la Coupe Grey

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, l’animateur Bob Marjanovich s’entretient avec Andrew Harris, quadruple champion de la Coupe Grey, triple champion canadien de football junior et l’un des six individus à courir plus de 10 000 verges dans la Ligue canadienne de football , et il est le seul Canadien à avoir réussi l’exploit.

Harris a connu une carrière exceptionnelle dans la LCF avec les Lions de la Colombie-Britannique, les Blue Bombers de Winnipeg et les Argonauts de Toronto.

Après ses études secondaires à Winnipeg, Harris s’est joint aux Raiders de l’île de Vancouver de la Ligue canadienne de football junior. Au cours de sa carrière junior, il a mené les Raiders à trois championnats nationaux (2006, 2008 et 2009) et a battu un certain nombre de records, y compris des touchés et des buts de tous les temps.

En 2009, il a reçu le prix Wally Buono du joueur de football junior le plus remarquable au Canada.

Vous trouverez des podcasts ‘Moj on Sports’ sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google podcasts et MojonSports.com

ECOUTEZ: Cliff Ronning, originaire de Burnaby, a été recrue de l’année dans la LNH en 1983

ECOUTEZ: L’ancien défenseur de Vancouver, Kirk MacLean, parle de sa carrière dans la LNH

Suivez le ‘Moj’ sur Twitter

Black PressBreaking NewsColombie-BritanniqueCFLPodcastsSports professionnels