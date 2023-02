PODCAST : Randy Bachman, chaque chanson, chaque guitare a une histoire

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Randy Bachman s’est occupé pendant la pandémie avec une série de projets qui comprend un nouvel album avec son fils Tal, intitulé ‘Bachman, Bachman’, et un rockumentaire sur le retour de sa chère guitare Gretsch de 1957 qui a été volée dans sa chambre d’hôtel 45 ans depuis.

Bachman parle du retour de la guitare qui a eu lieu le jour de la fête du Canada, et à quel point c’est un instrument intime.

«En gros, vous mettez vos bras autour de lui, vous le tenez à côté de votre poitrine. C’est comme si tu étreignais ta petite amie, n’est-ce pas ? Ils respirent avec vous. Ils sentent ton cœur battre, tu sens leur cœur battre, et tu deviens un ».

Animateur de “Vinyl Tap” pendant près de 20 ans, Bachman dit que son effort d’écriture de chanson préféré était “She’s come Undone”, qui a été inspiré par une ligne d’une chanson de Bob Dylan.

“C’était incroyable, j’ai juste eu Guitar Player Magazine qui m’a appelé et m’a interviewé pour me dire que ses téléspectateurs de Guitar Player Magazine l’ont élue comme l’une des plus grandes chansons rock de tous les temps”.

Le fondateur de The Guess Who et BTO, a rappelé le regretté Ian Tyson.

“C’était un gars formidable, c’était un vrai cow-boy” dit Bachman. Il disait à la fin d’une tournée, ‘Je retourne au ranch, je dois monter à cheval, je dois encorder du bétail.

“Ce type jouait dans Yellowstone avant Kevin Costner”.

Bachman a possédé plus de 1000 guitares dans sa vie.

Il a revendu sa collection de guitares Gretsch à l’entreprise il y a quelques années, les guitares sont maintenant exposées à Savannah en Géorgie, il a également un certain nombre de guitares exposées au National Music Centre de Calgary.

Bachman se souvient de certains de ses amis musiciens, dont Neil Young et Bill Henderson. ainsi que le diffuseur Terry David Mulligan.

Il a dit à l’hôte Peter McCully qui serait membre de son propre groupe de stars et explique l’émission “YouTube Train Wreck” avec Tal, diffusée le vendredi.

