PODCAST : Portée et coût : S’attaquer au coût par pied carré

Combien va me coûter ma maison, c’est la question la plus souvent posée aux constructeurs. Shira Rosenberg et Damian Newcombe suggèrent de travailler du haut vers le bas.

« Sachez combien d’argent vous êtes à l’aise de payer par mois pour un prêt immobilier. Déterminez votre paiement mensuel et assimilez-le à un budget total. Déduisez les frais annexes, les taxes et une éventualité, et le reste correspond à ce que vous avez pour calculer un coût au pied carré. Travaillez avec votre constructeur et votre concepteur pour déterminer la taille du projet par rapport aux finitions afin de déterminer la maison qui convient à votre famille et à votre budget », explique Shira Rosenberg.

Les co-animateurs Jennifer-Lee et Mike expliquent comment établir un coût au pied carré dans cet épisode de Measure Twice, Cut Once.

