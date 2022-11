PODCAST : Poilievre parle de pipelines, de GNL et plus encore dans une entrevue individuelle avec Black Press Media

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Dans cette édition de « Today in BC », l’animateur Peter McCully s’entretient avec le journaliste du Terrace Standard Michael Bramadat-Willcock, qui s’est assis pour une vaste entrevue avec Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada.

Originaire de Calgary, Poilievre est devenu actif en politique à 16 ans lorsqu’il a vendu des adhésions au Parti réformiste pour Jason Kenney. Il a ensuite travaillé comme conseiller du chef de l’Alliance canadienne Stockwell Day.

Poilievre a partagé ses réflexions et ses positions sur un certain nombre de sujets, notamment le GNL, les pipelines, la réconciliation et l’enquête en cours sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence.

