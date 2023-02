PODCAST : Podcasts “The Moj” du Super Bowl 57 à Phoenix

Dans cette édition de “MOJ on Sports”, animez les podcasts de Bob Marjanovich d’Arizona et “Radio Row” au Super Bowl 57.

Au cours de la première heure, Bob discute avec l’hôte de la NFL sur FOX Pre-Game Show, Curt Menefee.

Le receveur du Temple de la renommée, James Lofton, s’arrête pour discuter et a parlé de la position de quart-arrière dans la NFL.

«Quand vous commencez à regarder tous les jeunes quarts et que vous commencez à vérifier qui est le meilleur, Patrick Mahomes arrive au sommet, puis vous commencez à le comparer aux meilleurs qui jouent, point final. Vous regardez Tom Brady, vous regardez Aaron Rodgers, et vous passez au cours des trois ou quatre dernières années, il a été égal à ces gars-là.

Les anciens dirigeants de la NFL, Thomas Dimitrov et Eric Eager, parlent d’une nouvelle société d’analyse appelée SumerSports, et l’ancien hôte d’ESPN, Trey Wingo, explique comment le monde des paris sportifs a si radicalement changé.

Au cours de la deuxième heure, The Moj discute avec l’ancien Stampeder de Calgary et l’actuel Denver Bronco Alex Singleton.

Kenny Mayne, anciennement d’ESPN, Davis Sanchez de TSN et Lisa Kearney, anciennement présentatrice de KING 5 Seattle Sports, se sont tous arrêtés pour discuter du Super Bowl.

“The Moj” sera podcasté chaque jour cette semaine, avant le Super Bowl 57, lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les Eagles de Philadelphie.

