PODCAST : Podcasts de Bob Marjanovich du Super Bowl 57 à Phoenix

Dans cette édition de “MOJ on Sports”, animez les podcasts de Bob Marjanovich d’Arizona et “Radio Row” au Super Bowl 57.

Au cours de la première heure, Bob discute avec David Tyree, connu pour “The Catch” dans le Super Bowl XLII, ainsi qu’avec le légendaire animateur de radio sportive Tony Bruno.

L’ancien quart-arrière de la NFL et ancien Stampeder de Calgary Erik Kramer parle de santé mentale, une histoire très profonde et touchante de sa vie après le football, surmontant l’adversité et maintenant capable d’aider les autres.

Kramer se souvient d’avoir été à l’hôpital pendant ses jours de jeu avec sa deuxième blessure au cou.

«Le médecin est entré et a dit: Eh bien, je suis désolé de dire que votre carrière est maintenant terminée et je me souviens avoir pensé, d’accord, et maintenant? Mais ensuite je me suis dit, qu’est-ce que je vais faire maintenant?

L’ambassadeur de Bet99 et joueur retraité de la LNH Matthew Barnaby rejoint ‘The Moj’ avec ses choix pour le grand match

Dans la deuxième heure, heure numéro deux, l’ancien QB de la NFL Jim Everett, il offre également son point de vue sur les quarts-arrière dans le grand match ainsi que la façon dont la position a changé depuis qu’il a joué.

Shawne Merrimen parle de sa nouvelle passion pour le MMA, Legarrette Blount, triple championne du Super Bowl, s’arrête ainsi que Jeff Reinbold, ancien entraîneur de la LCF, qui travaille maintenant pour Sky Sports au Royaume-Uni.

“The Moj” sera podcasté chaque jour cette semaine, avant le Super Bowl 57, lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les Eagles de Philadelphie.

Vous trouverez des podcasts ‘Moj on Sports’ sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google podcasts et MojonSports.com

ÉCOUTER: Gino Odjick, l’un des Canadiens les plus populaires de tous les temps

ÉCOUTER: Wally Buono membre de sept équipes de la Coupe Grey de la LCF

Suivez le ‘Moj’ sur Twitter

Black PressBreaking NewsNFLPodcastsSports professionnelsTendance actuelle