Podcast Player’s Own Voice: la joueuse de football Becky Sauerbrunn vise à exporter des actions après un accord historique

Dans l’univers en constante expansion du football féminin, très peu de stars brillent plus que la capitaine de l’équipe nationale des États-Unis, Becky Sauerbrunn. Avec plus de 200 sélections et plus, ses contributions sur le terrain ont rempli des dizaines de moments forts.

Il semble donc étrange de dire que son plus grand impact, et probablement son héritage le plus durable, sera le travail de Sauerbrunn hors du terrain, en grande partie dans les coulisses.

Sauerbrunn était l’une des cinq premières femmes qui ont fait preuve de détermination pour mettre leur gagne-pain en jeu et se battre avec leur employeur pour un salaire égal et un traitement équitable. Dans le premier épisode de la saison six d’aujourd’hui du podcast Player’s Own Voice, Sauerbrunn reconnaît que les six ans de va-et-vient ont été une expérience éprouvante pour les nerfs.

Elle détaille comment ces années ont été marquées par un certain nombre de petits jalons. Les équipes nationales américaines masculines et féminines n’étaient pas des alliées très proches au début du conflit, en 2016, mais au moment où la poussière est retombée, Sauerbrunn a déclaré que la solidarité de l’équipe masculine était la clé pour conclure des accords.

Les joueuses ont poursuivi la Fédération américaine de football en 2019, demandant des dommages-intérêts en vertu de la loi fédérale sur l’égalité de rémunération et du titre VII de la loi sur les droits civils. Trois ans plus tard, un règlement de 24 millions de dollars américains a été conclu.

La rémunération, bien qu’évidemment importante, est une question relativement simple. Un traitement équitable exige beaucoup plus d’efforts et de réflexion. Entraînement, installations, voyages, soins de santé – les domaines de divergence et de traitement inégal s’étendent à de nombreux aspects de l’expérience de l’athlète d’élite.

Anastasia Bucsis, animatrice de podcasts, pose à Sauerbrunn la question simple : quelle est la prochaine étape ? Les Canadiens prennent note — pour la capitaine et ses coéquipières partageant les mêmes idées, l’objectif est maintenant d’aider à diffuser leur savoir-faire et leur expérience en matière de négociation collective auprès des fédérations féminines et sportives du monde entier.

A commencer par leurs « ennemis » au nord.

