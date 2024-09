Podcast : Perspectives d’avenir : IA, robots, logiciels et plus encore

Vous trouverez ci-dessous un extrait du podcast :

Robert Schoenberger : Robert, vous participez à ce salon depuis des années. Pourquoi ne pas commencer par vous ? Pouvez-vous nous donner quelques informations sur l’IMTS, sa portée et sa taille ?

Robert Brooks : Bien sûr. Cela a commencé, je crois, juste après la Seconde Guerre mondiale ; 1946 ou 48, je crois, c’était la première année. Je sais que la première itération, la première manifestation, s’est produite à Cleveland, puis elle s’est installée à Chicago lors du cycle suivant, et cela n’a pas changé depuis.

Vous l’avez bien décrit, mais il est difficile pour ceux qui n’y sont jamais allés de le comprendre. Le festival dure six jours et il y a un certain nombre d’activités parallèles. Il y a des gens du monde entier. Les expositions sont grandes et il y a du monde partout. Et avec 100 000 visiteurs, on a l’impression qu’ils sont tous là en même temps, même si ce n’est évidemment pas le cas.

Il y a des dynamiques externes et des dynamiques internes. C’est à la dynamique interne que je vais surtout prêter attention, du moins pendant que je suis là. C’est-à-dire ce que les gens présentent et ce sur quoi ils mettent l’accent, et ce qu’ils essaient de faire comprendre aux gens à propos de leur travail au cours des deux dernières années. La dynamique externe concerne le nombre de personnes présentes, qui sont venues et qui ne sont pas venues, ce qui a changé par rapport aux deux années précédentes, etc.

Et c’est ce que l’on lira probablement dans les semaines à venir sur l’état du secteur, car en toute honnêteté, on assiste à une sorte de récession. Il y a une pénurie de commandes pour les personnes qui sont censées acheter des machines-outils, des robots et des technologies connexes. Et cela signifie que le nombre de commandes de machines-outils, de robots et de technologies connexes est en baisse. Voilà donc la dynamique externe.

La dynamique interne que je suis sera du genre : « Quelles tendances se sont poursuivies depuis 2022 ? Quelles tendances arrivent maintenant ? » Pour ne citer qu’un ou deux exemples, en 2022, il semblait que tout le monde avait adopté la robotique collaborative. Il y avait des cobots à chaque coin de rue, et cela avait beaucoup de sens. Et je pense que cela a toujours beaucoup de sens. Je serai intéressé de voir comment cette tendance a progressé. J’ai prévu quelques entretiens avec des développeurs de robotique. L’un d’entre eux est sous embargo, donc je ne peux pas en dire trop pour le moment, mais ils semblent être allés tellement loin qu’ils n’en sont même plus vraiment là. Tout va se passer dans le cloud, et toute la programmation qu’un magasin ou un fabricant aurait pour ses robots serait effectuée dans le cloud, ce qui est assez fascinant.

Une autre tendance qui m’inquiète est celle de l’intelligence artificielle. Sans vouloir trop en faire, l’intelligence artificielle n’est évidemment pas une nouveauté, mais jusqu’à présent, il y a eu un énorme fossé entre ce que les utilisateurs veulent faire et pensent pouvoir faire, et ce que les développeurs essaient de leur faire comprendre et, selon leurs propres termes, d’adopter. Il faut se lancer à fond dans ce domaine pour pouvoir bénéficier de l’IA. Il y a évidemment des applications et des implications de l’IA dans les logiciels, dans le matériel, dans l’automatisation, et je vais essayer de dégager quelques pistes sur lesquelles je peux travailler ensemble.

RS : Tom, tu y es déjà allé plusieurs fois. Que penses-tu de l’IMTS et qu’attends-tu de voir cette année ?

Thomas Wilk : Ma marque est axée sur la gestion des actifs industriels, et de nombreux salons auxquels je participe sont axés sur le leadership éclairé dans ce domaine. Quelles sont les applications de la technologie de surveillance de l’état ? Quels nouveaux matériels et outils émergent dans ce domaine pour aider les professionnels de l’industrie à gérer leurs machines et également à gérer la qualité et la productivité ? Dans ce cas, vous avez beaucoup de noms familiers sur ce circuit qui vont maintenant être intégrés dans ce contexte plus large, que Robert vient d’examiner, à savoir l’industrie de l’usinage.

J’espère donc avoir des conversations avec des noms connus et de nouveaux visages sur la question suivante : « Comment les installations industrielles perçoivent-elles et agissent-elles sur l’utilisation des données sur l’état des machines pour stimuler la productivité et la planification des investissements ? » Et, très franchement, « Comment faites-vous pour effectuer les travaux de réparation ? » Robert Brooks, vous avez mentionné qu’il y avait une sorte de pénurie de commandes. Pour beaucoup de mes lecteurs, c’est une bénédiction déguisée, car lorsqu’il n’y a pas de commandes, c’est l’occasion de procéder à des arrêts et des révisions et de prendre soin des machines.

Je pense que l’une des entreprises que j’ai hâte de voir au salon est Brightly, une entreprise spécialisée dans la gestion de la maintenance. Il s’agit d’une suite logicielle. C’est une entreprise appartenant à Siemens, et un bon ami, Corey Dickens, sera présent. Nous avons fait un podcast avec lui sur l’application spécifique des normes de gestion des actifs industriels aux techniques de micro-brassage et sur la façon dont les brasseurs artisanaux sur mesure peuvent adopter ces technologies pour maintenir la productivité et la qualité. Il répondra à la question suivante : « En ce qui concerne les ordres de travail de maintenance, il s’agit d’un type de données très spécifique, l’état de la machine, une fois que vous avez réparé la machine et l’avez redémarrée, que faites-vous des informations pour aider à informer d’autres parties des opérations, l’efficacité énergétique, la durabilité et, encore une fois, la planification des investissements ? »