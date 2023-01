PODCAST : Pénuries de médicaments pour enfants et adultes en Colombie-Britannique

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Dans cette édition de « Today in BC », l’animateur Peter McCully discute avec Sandy Pindy, vice-présidente de la BC Pharmacy Association, de la pénurie de médicaments pour enfants et des nouveaux pouvoirs de prescription pour les pharmaciens.

Pindy dit qu’en ce qui concerne les pénuries de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants, c’est une combinaison de choses qui a entraîné une tempête parfaite pour la demande des produits.

“Nous avons eu une demande accrue depuis le début de la pandémie en 2020, puis cette année vient d’être sans précédent avec un nombre de patients attrapant la grippe et l’infection par le VRS, puis les soignants finissent par tomber malades après les enfants.” dit Pindy.

Les pharmaciens peuvent offrir des conseils sur l’utilisation d’alternatives et de marques génériques et Pindy offre un aperçu des différents symptômes et traitements pour Covid, RSV et Influenza.

Plus d’un million de personnes dans la province n’ont pas de médecin de famille, en octobre dernier, les pharmaciens ont reçu des pouvoirs élargis pour prolonger les ordonnances et ce printemps, les pharmaciens pourront prescrire pour des affections mineures, ce que la BC Pharmacy Association a fait pression sur le gouvernement provincial.

Pindy a déclaré: «L’Alberta avait des droits de prescription et un champ de pratique élargi pendant des années. Ils étaient en avance sur nous avec l’administration des vaccins dans les pharmacies, quand vous voyez ça se passer à côté, c’est très bien et nous ? Nous avons le même niveau d’éducation.

