PODCAST : Musiciens celtiques primés, Cassie et Maggie MacDonald

L’animateur Peter McCully discute avec Cassie et Maggie MacDonald, des musiciens celtiques traditionnels de la Nouvelle-Écosse. Ils sont connus pour leur musicalité exceptionnelle et leurs performances dynamiques qui mélangent la musique celtique traditionnelle avec des influences contemporaines.

Le duo a fait plusieurs escales en Colombie-Britannique, la province où leurs parents se sont réunis.

« Leur histoire d’amour est assez romantique. Ils sont sortis ensemble quand ils étaient plus jeunes, puis se sont perdus de vue. Et notre père a déménagé jusqu’à Vancouver – ils n’ont pas été en contact pendant longtemps. Notre Mère a décidé de s’envoler pour lui rendre visite sur un coup de tête. Et puis ils se sont mariés, je pense plus tard cette année-là. Ainsi, l’air de la Colombie-Britannique était rempli de romantisme à cette époque », explique Cassie.

Nées et élevées à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, les sœurs ont grandi dans les riches traditions musicales de leur héritage celtique. Le duo a été influencé par leur grand-père, le célèbre violoneux Hugh MacDonald. Ils ont commencé à se produire en duo en 2010 et ont rapidement acquis une réputation pour leurs arrangements complexes de violon et de piano, leurs harmonies vocales serrées et leur présence captivante sur scène.

Cassie est une maître violoniste qui a remporté de nombreux prix pour son jeu virtuose, dont le Prix de la musique folk canadienne 2016 pour l’artiste solo instrumental de l’année. Son jeu est ancré dans les traditions de la musique de violon du Cap-Breton, mais elle intègre également des influences d’autres styles celtiques et folkloriques.

Maggie est une pianiste talentueuse qui a développé un style d’accompagnement unique qui s’inspire de sa formation classique ainsi que de son amour pour la musique celtique. Elle est également une chanteuse douée et son chant soul ajoute de la profondeur et de l’émotion aux performances du duo.

Cassie et Maggie ont sorti plusieurs albums, dont « Sterling Road » et « The Willow Collection », qui ont tous deux été acclamés par la critique.

McCully a demandé à Cassie MacDonald comment elle voyait l’industrie de la musique évoluer à l’avenir.

« La musique est la bande sonore de votre vie. Donc, chaque morceau, les morceaux difficiles et les morceaux amusants et les morceaux ridicules. Ils ont tous leur place dans la musique. Je pense que si vous pouvez proposer une musique qui reflète qui vous êtes, vous ne serez jamais perdu en quelque sorte. Les gens sont vraiment contrariés par l’évolution des choses, le streaming et les flux de revenus. Et c’est pareil dans toutes les industries. On ne peut pas vraiment lutter contre la vague. Vous devez tailler », comme l’a dit Maggie,« Votre propre point de vue et rester fidèle à cela.

Le podcast présente également la mélodie contemporaine gaélique, « Seileach ».

