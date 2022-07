PODCAST : Michael Yellowlees – Deuxième tournée pancanadienne de Kilted Scotsman

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Michael Yellowlees est notre invité dans la dernière édition de Today in BC avec Peter McCully.

En 2021, le musicien a quitté Tofino, en Colombie-Britannique, pour se rendre à Cape Spear à Terre-Neuve avec son chien Husky d’Alaska, Luna.

Yellowlees, d’Écosse, a collecté 80 000 $ pour une organisation caritative « Trees for Life » en Écosse et a attiré l’attention sur les effets du changement climatique dans son pays d’origine.

Le voyage a duré cinq paires de bottes et deux kilts et Yellowlees dit qu’ils ont dû faire face à tous les types de conditions météorologiques au cours du voyage de neuf mois.

“Nous avons été pris dans des tempêtes de neige alors que nous traversions les Rocheuses, traversant le col Paulson et la neige arrivait de côté”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous êtes réellement dans cette situation et que le vent souffle, que la pluie tombe, que la neige tombe de côté, cela devient en fait exaltant.”

Le musicien revient cet été sur ses pas du parcours de 2021 en partie, comme un projet musical.

« C’est une façon pour nous de revivre le parcours de l’année dernière et de renouer avec tous les amis que nous nous sommes faits partout au Canada », a-t-il déclaré. « Il s’agit avant tout d’un projet musical, alors nous allons essayer de collaborer avec autant de musiciens partout au Canada que possible et de sensibiliser à ce qui se passe au Canada, aux changements climatiques.

Les fonds recueillis lors du voyage de Yellowlee en 2022 seront remis à Conservation de la nature Canada.

Yellowlees travaille sur un album de chansons et invite des musiciens de tout le pays à s’impliquer.

“Nous pouvons soit collaborer ensemble, se réunir et jouer une chanson ensemble”, a-t-il déclaré. « Il y a tout un mélange de chansons. Mais vraiment le message de l’album est de rejoindre le combat, de se lever. L’une des chansons que nous écrivons est “Nous devons nous réveiller et commencer une révolution”. Je pense que c’est vraiment le message que nous devons transmettre. C’est une cause tellement importante. »

Les auditeurs sont invités à contacter Michael Yellowlees via sa page Facebook, “Michael and Lena, a Rewilding Journey”.

