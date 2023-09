Podcast Love The Darts : questions clés avant le Grand Prix mondial avec Michael van Gerwen visant à défendre son titre | Nouvelles sur les fléchettes

Michael van Gerwen visera à décrocher un septième tirage au sort sans précédent du Grand Prix mondial

Matthew Edgar et Michael Bridge rejoignent Emma Paton, animatrice du podcast Love The Darts, pour discuter des questions clés avant le Grand Prix mondial alors que Michael van Gerwen vise à défendre son titre.

Van Gerwen commencera la défense de son titre contre Josh Rock dans une bagarre alléchante au premier tour, avec le champion du monde Michael Smith, le champion 2020 Gerwyn Price et la troisième tête de série Peter Wright tous dans le mélange.

Gary Anderson, vice-champion du Grand Prix du Monde 2016, pourra-t-il remonter le temps ? Edgar et Bridge s’assoient en studio pour discuter des questions clés…

Préparez-vous pour le salon MVG-Price

Van Gerwen et Price pourraient s’affronter pas mal au cours des prochains mois

Edgar est convaincu que nous assisterons à un autre spectacle de Van Gerwen-Gerwyn Price vers la fin de la saison, le Néerlandais étant clairement son favori pour remporter un autre titre en Grand Prix.

« Nous abordons l’année prochaine avec Michael van Gerwen comme numéro 1 mondial et alors que nous entrons dans une saison chargée, je ne vois que Van Gerwen et Price comme vainqueurs de ce tournoi », a-t-il déclaré.

« Je ne vois pas qui sera un outsider, qui va gagner quel match, sans parler du tournoi, puis vous mettez le double départ et ça va être vraiment difficile de distinguer les choses. »

Josh Rock a stupéfié MVG avec ce neuf dards au Grand Slam of Darts l'année dernière

Avec MVG contre Josh Rock en premier, Bridge pense qu’une surprise pourrait être envisagée.

Il a déclaré : « C’est probablement un tournoi où vous pouvez accéder très tôt aux têtes de série, mais Van Gerwen connaît très bien Rock. Ce serait une énorme déclaration si Rock gagnait ce match et c’est le tournoi où vous voyez des têtes de série. C’est un tournoi formidable et très ouvert.

« Vous pouviez lancer une pièce à pile ou face dans beaucoup de ces jeux, ce qui est génial pour les fléchettes. Cela s’est transformé en golf où vous pouvez choisir jusqu’à 14 joueurs et expliquer très bien pourquoi il gagnerait celui-ci. »

Michael Smith a-t-il besoin d’un bon parcours ?

Michael Smith n’a pas le meilleur bilan au Grand Prix Mondial

« Smith a participé à cette épreuve 10 fois et il n’a gagné que deux matches. Il a un bilan épouvantable », a déclaré Edgar à ‘Prime Time’.

« Cependant, son adversaire Callan Rydz appréciera probablement vraiment cette expérience. Il affronte quelqu’un qui serait un énorme scalp et une grande histoire pour battre le numéro 1 mondial et champion du monde, et Smith est quelqu’un qui déteste clairement ce format. »

Regardez comment Wayne Mardle et Stuart Pyke ont réagi à l'étape sensationnelle entre MVG et Smith lors de la finale du Championnat du monde qui a abouti à un neuf dards pour Bully Boy.

Danny Noppert peut-il tester Price ?

Gerwyn Price sera le favori pour dépasser le Néerlandais Danny Noppert

« Il le peut, mais il a énormément perdu de sa forme au cours des deux dernières années », a déclaré Edgar. « Il a perdu environ deux points par rapport à sa moyenne depuis son apogée il y a quelques années.

« Noppert a suivi une tendance à la hausse, mais il est également très alarmant de voir à quelle vitesse il redescend de l’autre côté. Je ne vois rien d’autre qu’une victoire de Gerwyn Price dans celui-ci. »

Y a-t-il encore des chocs ?

Profitez des meilleurs moments du Grand Prix Mondial, du premier 9 dard, Andy Callaby battant Phil Taylor et de la première victoire de MVG au titre TV

« Je ne sais pas ce que c’est. Est-ce que si vous commencez mal, les non-têtes de série sentent le sang ? Je ne suis vraiment pas choqué quand je vois de grands noms sortir dans un format aussi impitoyable en termes de premier tour », » dit Bridge. « Mais y a-t-il des chocs au premier tour ? Je ne sais pas. »

« Je pense que nous avons vu passer l’époque des chocs lorsque Phil Taylor a perdu contre Andy Callaby il y a toutes ces années et lorsque Kevin Painter a fait son apparition sur la scène, il a également battu Taylor », a déclaré Edgar. « Nous l’avons vu avec Van Gerwen et Smith ces dernières années.

« Nous regardons Dave Chisnall, qui a atteint la finale dans cette épreuve. Soit il va en profondeur, soit il sort au premier tour. Ce sera probablement le cas avec beaucoup de têtes de série. »

Où est Peter Wright?

Dans le dernier épisode de Love The Darts, Michael Bridge et Matthew Edgar donnent leurs pronostics pour le World Grand Prix

« Je ne sais même pas que Wright sait où il se trouve », a plaisanté Edgar. « J’ai toujours soutenu Peter Wright mais nous l’avons vu changer son lancer, nous l’avons vu changer ses fléchettes entre les matches et ses tirs au fil du temps et je pense juste que c’est devenu un peu trop courant.

« En disant cela, c’est toujours Peter Wright et cela ne me surprendrait pas s’il gagne le tournoi. C’est le genre de tournoi qui lui convient car il ne faut pas se fier au rythme, mais dire que sa forme n’est pas là. « .

Qu’en est-il des chances de Gary Anderson ?

Gary Anderson coche toutes les cases pour provoquer une ou deux surprises à Leicester

« Il joue plus aux fléchettes que jamais et il a le meilleur taux de victoire depuis 2018, lorsqu’il a remporté le World Matchplay, l’Open du Royaume-Uni et la Coupe du monde, il peut donc être un concurrent très sérieux ici », estime Edgar. « Les chiffres et les statistiques soutiennent certainement les arguments en faveur d’Anderson.

« Il a déjà atteint la finale ici, donc le format ne pose pas de problème. Il coche toutes les cases comme une surprise. »

