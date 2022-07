Podcast Love The Darts: Mark Webster et Abigail Davies sur le triomphe mondial de Michael van Gerwen en Matchplay | Fléchettes Nouvelles

Expert en fléchettes et chroniqueur







Michael van Gerwen a averti ses rivaux qu’ils devraient avoir peur de ce qui allait arriver car il a produit sa meilleure performance depuis des années pour remporter le World Matchplay

Mark Webster a déclaré que “personne” n’avait soutenu Michael van Gerwen pour remporter le World Matchplay, tandis qu’Abigail Davies a déclaré que le Néerlandais lui avait donné une sérénade avec le classique de Queen “Je veux me libérer” lors d’une interview d’après-match.

S’exprimant sur le dernier podcast Love The Darts, les experts gallois n’ont pas pu s’empêcher d’applaudir le Néerlandais après avoir produit sa meilleure performance depuis des années pour remporter le World Matchplay aux Winter Gardens le week-end dernier.

Van Gerwen, qui a récemment subi une opération au poignet, a connu une baisse de forme ces dernières années depuis qu’il a remporté une troisième couronne de championnat du monde en 2019, mais a enchaîné sa victoire au titre de Premier League avec sa troisième couronne à Blackpool après une victoire inoubliable 18-14. sur Gerwyn Price.

“Il s’est passé tellement de choses, mais Michael van Gerwen a gagné, pas seulement en remportant l’événement, mais la manière dont il l’a fait. Qui l’a soutenu ? Personne ! Quand ne soutenez-vous pas Michael van Gerwen ?” dit Webster.

“Pour trouver une performance comme celle-là et une moyenne quand vous avez raté des piles et des piles de fléchettes en double, j’ai pensé que c’était incroyable.

“Et l’émotion ! J’ai tout aimé à ce sujet – juste ce que cela signifie pour lui. Il a gagné tellement d’épreuves, ce serait facile pour lui de dire ‘c’est juste une autre’ comme il le fait, mais ça signifiait tellement pour lui. C’était spécial à voir.”

Davies a déclaré: “Il y avait quelque chose de spécial à propos de Van Gerwen toute la semaine. Il m’a même chanté lors d’une interview d’après-match. Il a chanté” Je veux me libérer “et moi aussi après l’avoir entendu chanter, mais c’était l’un de ceux que le toute la semaine de Michael van Gerwen. C’était tellement bon de le voir revenir à son meilleur de façon régulière.”

Le nouveau numéro 1 mondial Price a atteint la perfection lors de sa victoire 17-11 en demi-finale contre Danny Noppert, enregistrant le premier neuf dard à cet événement depuis les exploits de Gary Anderson en 2018 et Davies a estimé que ce moment avait usurpé la victoire de Van Gerwen.

“C’est le quatrième de Price à la télévision en 2022 et il l’a presque suivi avec un autre dans la manche suivante. C’était quatorze fléchettes parfaites. C’était pour moi le moment le plus significatif et c’était phénoménal de le voir devant une foule qui était complètement derrière lui », a déclaré Davies.

Van Gerwen a remporté le titre avec une moyenne de 101, cinq finitions de plus de 100 et 15 180 – une performance qui inquiétera le reste du PDC Tour.

“C’est le meilleur que j’ai joué depuis un moment”, a admis Van Gerwen lors de son entretien d’après-match. “Je ne veux pas être grossier mais je suis dans une période assez dominante en ce moment.

“Gagner la Premier League et maintenant le Matchplay me donne un sentiment formidable. Bien sûr, je n’étais pas favori pour ce tournoi, mais produire quelque chose comme ça signifie le monde pour moi.”

Le triple champion du monde a ajouté : “Si vous regardez les performances de cette année, personne ne produit de meilleures fléchettes que moi. J’ai remporté deux majors, les plus grosses majors cette année. Que voulez-vous de plus ?

“J’ai bien fait, mais je sais qu’il y a plus dans le réservoir et que je peux faire mieux. Je le sais.

“Je pense qu’ils ont peur de toute façon. Vous le savez. Si vous regardez comment j’ai joué avec le flair, je pense seulement qu’il n’y a que de la place pour l’amélioration. Je ne veux pas trop en dire mais parfois je m’aime .

“Après les Championnats du monde et mon premier titre en Premier League, c’est le prochain. Les gens à la maison ne savent pas à quel point cela signifie pour moi.

“J’ai traversé une période difficile, je dois constamment me battre, je dois me battre contre tout le monde. Gagner contre un joueur comme Gerwyn, c’est spécial.”

