Podcast Love The Darts: Dan Dawson et Abigail Davies présentent la Premier League 2023 | Chris Dobey parle de sa victoire au Masters | Fléchettes Nouvelles

Chris Dobey est sur le podcast de cette semaine pour revenir sur sa victoire en Masters et sur ce qu’il attend de la saison de Premier League de cette année

Emma Paton est rejointe par Dan Dawson et Abigail Davies dans le podcast Love The Darts de cette semaine alors qu’ils attendent avec impatience ce qui devrait être une saison passionnante de Premier League en 2023.

Le panel discute de la composition confirmée, des joueurs qui ont raté et des premiers favoris, avec Chris Dobey, Jonny Clayton, Dimitri Van den Bergh et Nathan Aspinall rejoignant Michael Smith, Michael van Gerwen, Gerwyn Price et Peter Wright cette année. tournoi.

Avec Luke Humphries, Ross Smith, Rob Cross et Gabriel Clemens absents, il y a certainement beaucoup à discuter !

Le podcast présente également la nouvelle star de la Premier League, Dobey, alors qu’il réfléchit à sa victoire en Masters, à ses attentes pour la saison de Premier League et à son bien-aimé Newcastle United.

