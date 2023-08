PODCAST : Lindsay Dixon explique les nouveaux pouvoirs de prescription étendus pour les pharmaciens de la Colombie-Britannique

Vous trouverez les podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

« Autrefois, vous entriez dans votre pharmacie, preniez du dentifrice, preniez vos médicaments et partiez. Mais maintenant, je pense qu’au cours des prochaines années, nous allons voir les pharmacies se transformer essentiellement en centres de santé », déclare Lindsey Dixon, pharmacienne de Colombie-Britannique spécialisée dans l’éducation en matière de soins de santé.

Dixon rejoint l’animateur Peter McCully pour discuter des nouveaux pouvoirs de prescription étendus pour les pharmaciens et de la transformation des pharmacies en centres de santé.

Lindsey, pharmacienne agréée avec plus de 10 ans d’expérience, a expliqué que les pharmacies évoluent pour devenir des lieux où les individus peuvent accéder aux soins de santé et s’asseoir avec un pharmacien pour des évaluations.

« L’évolution vers un système sur rendez-vous va révolutionner le fonctionnement des pharmacies. Il ne s’agit plus seulement de distribuer des médicaments ; les pharmacies deviennent des acteurs clés dans la fourniture de soins de santé.

Ces pouvoirs élargis visent à alléger la charge du système de santé, notamment pour les personnes sans médecin de famille. Les pharmacies sont plus accessibles que de nombreuses cliniques médicales et cabinets de médecins, avec des horaires d’ouverture plus longs et des emplacements multiples.

Lindsey a souligné que la capacité des pharmaciens à fournir des soins de santé et des évaluations immédiats constitue un avantage significatif. Grâce aux nouveaux pouvoirs de prescription, les pharmaciens peuvent aider les patients en renouvelant les ordonnances pour les maladies chroniques, en modifiant les médicaments pour gérer les effets secondaires, en administrant diverses injections et même en prescrivant des contraceptifs.

Le rôle élargi des pharmaciens dans les soins de santé marque un changement positif tant pour les patients que pour les pharmaciens. Lindsay a exprimé sa satisfaction de pouvoir utiliser davantage sa formation et ses connaissances pour aider les patients. Elle a parlé de sa chaîne YouTube, qui fournit au public des informations sur la santé fondées sur des données probantes. Grâce à des entretiens avec des experts et des vidéos informatives, Lindsay vise à rendre les soins de santé plus accessibles et à doter les individus de connaissances.

« Les pharmacies ne sont plus seulement des lieux où l’on peut se procurer des médicaments. Ils évoluent vers des centres où les individus peuvent recevoir des soins de santé complets, des examens de médicaments, des évaluations et des conseils sur la gestion des affections mineures. L’avenir des pharmacies en tant que pôles de santé est prometteur, car elles comblent le fossé en matière de soins de santé accessibles et fournissent des services précieux à leurs communautés.

