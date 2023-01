PODCAST : L’étape de planification de pré-construction

AUJOURD’HUI EN C.-B. : Podcast de HAVAN “Measure Twice, Cut Once”

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Plans de construction. Devis de construction. Sélection des matériaux. Cotations commerciales. Sarah Gallop, fondatrice de Sarah Gallop Design Inc. vous guide à travers l’étape de planification de pré-construction.

Les co-hôtes Jennifer Lee Gunson et Michael Freedman offrent des conversations engageantes et un aperçu des membres de HAVAN, passionnés par les propriétaires qui protègent l’un des plus grands investissements de la vie – votre maison.

Merci aux commanditaires : FortisBC et Rami Films.

ÉCOUTEZ : Rencontrez la famille Burden et suivez leur rénovation en temps réel

Black PressBreaking NewsBritish ColumbiaPodcastsTrending Now