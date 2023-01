PODCAST : L’étape de planification de pré-construction

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Graeme Huguet, propriétaire de My House Design/Build Team, maintient la conversation réelle lors de la discussion de la phase de construction. Échéanciers réalistes, permis de construire, inspections, anticipation des interruptions – une discussion, au niveau.

Les co-hôtes Jennifer Lee Gunson et Michael Freedman offrent des conversations engageantes et un aperçu des membres de HAVAN, passionnés par les propriétaires protégeant l’un des plus grands investissements de la vie – votre maison.

Merci aux commanditaires : FortisBC et Rami Films.

ÉCOUTEZ : Rencontrez la famille Burden et suivez leur rénovation en temps réel

Black PressBreaking NewsBritish ColumbiaPodcastsTrending Now