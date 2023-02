PODCAST : les pronostics du Superbowl 57 et les nombreuses intrigues

RAPPORT NFL: les initiés de Black Press Haluschak et McCully discutent du Super Bowl 57

Erin Haluschak, experte de Black Press NFL, et Peter McCully, producteur de podcasts de Black Press Media, partagent leurs réflexions avant le Super Bowl 57.

La discussion comprend un regard sur les 49’ers, les prix NFL “Rookie of the Year”, l’énorme contrat télévisé de Tom Brady et Aaron Rogers.

