PODCAST : Les auteurs Kennedy Stewart et Margot Fedoruk discutent de nouveaux livres

Dans cette édition de « Today in BC », l’animateur Peter McCully discute avec deux auteurs, Kennedy Stewart et Margot Fedoruk, de la cinquième édition du « Made in BC Book Club ».

Dans le premier segment, Fedoruk, de l’île Gabriola, parle de ses mémoires qui ont été présélectionnées pour le prix littéraire culinaire de Taste Canada.

À travers l’humour noir et les personnages décalés, Feroduk réfléchit sur le mariage, la maternité, l’isolement, la nourriture et la famille. Conseils de cuisine pour les poissonnières désespérées est un mémoire imprégné de recettes, depuis les plats d’Europe de l’Est de l’enfance de l’auteur jusqu’à la cuisine plus aventureuse de la côte de la Colombie-Britannique.

La toute première ligne du livre attire l’attention des lecteurs : « La nuit où j’ai écrasé Rick avec ma voiture. »

« C’était une sacrée soirée », a déclaré Fedoruk. « Et c’est drôle parce que j’avais l’habitude de raconter l’histoire et c’est ainsi que beaucoup de mes histoires sont nées. Je les disais à des amis et je riais ou pleurais ou un peu des deux. Et puis finalement, je réalise que « ce serait une excellente ouverture pour mes mémoires ».

Il y a une recette avec l’histoire de « Killer Lasagna ».

Dans le deuxième segment, McCully discute avec Stewart, l’ancien maire de Vancouver. Dans le livre Décrimeil explique comment mettre fin à la guerre contre les drogues et reconnaître la crise des surdoses comme un problème de santé publique contribuera à réduire la stigmatisation liée à la consommation de substances, à accroître l’accès aux services de santé et à réduire les méfaits liés à la criminalisation en Colombie-Britannique.

« Ce que nous faisons ne fonctionne pas et coûte la vie à des personnes », a déclaré Stewart. « C’est aujourd’hui la principale cause de mortalité chez les jeunes en Colombie-Britannique, et la plus grande cause de mortalité parmi les enfants âgés de 10 à 18 ans. Nous ne pouvons pas rester la tête dans le sable ici. Vous devriez vraiment écouter les professionnels de la santé et la police qui ont rédigé de nombreux rapports informés à ce sujet, et nous devons aller dans la direction que j’ai décrite dans le livre, la décriminalisation, un approvisionnement plus sûr et vraiment traiter cela comme une urgence médicale. est. »

