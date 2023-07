PODCAST : les auteurs CC Humphreys et Adrian Raeside discutent des derniers livres

Dans cette édition de ‘Today in BC’, l’animateur Peter McCully discute avec deux auteurs, CC ‘Chris’ Humphreys et Adrian Raeside sur la quatrième édition du ‘Made in BC Book Club’.

Dans le premier segment de « Today in B.C », Chris Humphreys, dramaturge, acteur, artiste voix off et auteur primé, captive les lecteurs avec son dernier livre, Un jour je te trouveraiune histoire captivante d’intrigue et de romance qui se déroule dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.

Son père, un pilote de chasse britannique, et sa mère, une espionne norvégienne, se sont rencontrés et sont tombés amoureux au milieu du chaos de la guerre. Humphreys explique que l’histoire lui a donné l’occasion de mieux comprendre ses parents, d’explorer les complexités de leur vie et les choix qu’ils ont faits.

Dans l’interview, Humphreys parle de sa carrière d’acteur. Son père, Peter, et son grand-père, Cecil, étaient tous deux acteurs.

« C’était en fait encore pire que ça parce que les parents de ma mère étaient aussi des acteurs, donc les quatre grands-parents étaient des acteurs », a-t-il déclaré. « Alors, je l’appelle la malédiction dans le sang plutôt que l’entreprise familiale. Je pense que j’étais condamné à poursuivre la lignée familiale.

Humphreys reconnaît l’influence de ses expériences théâtrales sur son écriture. Ses romans sont axés sur les personnages, les dialogues jouant un rôle important pour faire avancer l’histoire et révéler les profondeurs des personnages.

Adrian Raeside explore le parcours émotionnel d’un jeune garçon aux prises avec la perte de son animal de compagnie bien-aimé dans un nouveau livre réconfortant, Paradis pour les chats : retour au pont arc-en-ciel.

Ce livre compagnon du très acclamé Pont arc-en-ciel au paradis des animaux de compagnie se concentre sur le lien unique entre les humains et leurs compagnons félins, offrant un réconfort et une touche d’humour en période de deuil.

Raeside, un dessinateur et auteur de renom avec plus de 20 livres à son actif, a parlé de son inspiration pour Paradis pour les chats.

« J’ai eu l’idée en regardant certaines de ces publications sur la perte d’animaux domestiques », a-t-il déclaré. « Certains d’entre eux sont assez sérieux et d’autres assez tristes. Et j’ai pensé, pour un jeune enfant, ils ne veulent pas plus être traumatisés qu’ils ne le sont de perdre. Leur meilleur ami toute leur vie est probablement un chien ou un chat. Donc, je voulais faire quelque chose qui était humoristique, mais qui se terminait également sur une note positive pour dire que « regardez, tout va encore bien ».

En plus de Paradis pour les chatsles livres récents de Raeside incluent Le monde selon les chiens : mode d’emploi et La faune pour les idiotsqui montrent sa capacité à divertir et à éclairer les lecteurs avec ses observations pleines d’esprit sur le comportement des animaux de compagnie et la faune.

