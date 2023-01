PODCAST: L’épave du SS Pacific de la ruée vers l’or de la Colombie-Britannique retrouvée au large de l’État de Washington

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Jeff Hummel cherche des indices sur le SS Pacific depuis qu’il est lycéen dans l’État de Washington.

Le 4 novembree, 1875, le SS Pacific a quitté le port de Victoria, en Colombie-Britannique et environ douze heures plus tard, il était sur le fond. Il était entré en collision avec un navire appelé l’Orpheus, en route vers Nanaimo, coulant dans les premières heures d’une tempête centenaire.

Les comptes rendus de journaux à l’époque rapportaient jusqu’à 200 livres d’or à bord du SS Victoria.

En 2022, après une douzaine d’expéditions en mer, l’épave a été retrouvée et la société de Hummel, Rockfish Inc., s’est vu accorder des droits de sauvetage par les tribunaux américains. Une grande partie de la technologie nécessaire pour trouver l’épave a été construite par Hummel et son équipe, y compris les véhicules de plongée robotiques.

“En ce qui concerne le navire lui-même, c’est un état de conservation incroyable”, déclare Hummel. “Nous nous attendons à trouver des articles en cuir, des vêtements, des articles en laine, peut-être des bouteilles de vin avec les bouchons encore dedans. C’est au-delà de l’imagination de quiconque de ce qui est réellement là, tout est là”.

Un groupe de 45 abonnés a financé le projet à ce jour.

Hummel dit qu’ils ont dépensé environ 2,1 millions de dollars pour arriver à ce point et s’attend à dépenser 6 à 8 millions de dollars pour terminer le projet.

Une fois la récupération du SS Pacific terminée, la Northwest Shipwreck Alliance dont Hummel est l’un des fondateurs, espère créer un musée dédié au SS Pacific.

“La région de Puget Sound a une grande histoire maritime, assez étrangement, il n’y a pas de musée maritime dédié à cet héritage”, a déclaré Hummel. « Nous voulons construire un grand complexe avec un hôtel et un centre de congrès. Nous avons la bonne épave pour être la pièce maîtresse de ce projet.

