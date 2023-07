PODCAST : L’eau, ça marche ! Spas à domicile

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Avec un œil pour le design et une passion pour le globe-trotter, Aleem Kassam, copropriétaire de Kalu Interiors, nous guide directement dans son placard et dans la salle de bain débordant d’idées pour créer une retraite spa pour rivaliser avec n’importe quel hôtel 5 étoiles.

«Nous concevons beaucoup plus de douches à l’italienne, c’est donc là que vous pourriez avoir un bouclier d’eau, mais pas de porte. Des douches sans seuil où vous entrez directement dans la douche, ce qui est également une excellente fonctionnalité d’accessibilité ADA. De plus, de véritables pièces humides où tout est soulevé du sol – l’idée est venue des espaces commerciaux comme les hôtels, pour pouvoir nettoyer efficacement et facilement », explique Aleem Kassam.

Écoutez les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee découvrir des solutions pour construire et rénover des maisons saines.

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

ÉCOUTEZ : Rencontrez la famille Burden et suivez leur rénovation en temps réel

Black Press MediaBreaking NewsBritish ColumbiaPodcastsTrending Now