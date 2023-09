PODCAST : Le visage changeant des incendies de forêt dans un monde qui se réchauffe

Vous trouverez les podcasts « Aujourd’hui en Colombie-Britannique » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart, YouTube et Google.

Dans cet épisode de podcast, Peter McCully s’entretient avec John Valiant, l’auteur de Météo incendie : la création d’une bête.

En mai 2016, Fort McMurray, plaque tournante de l’industrie pétrolière canadienne et plus grand fournisseur étranger des États-Unis, a été envahie par un incendie de forêt et a chassé 88 000 personnes de chez elles en un seul après-midi.

Vaillant prévient qu’il ne s’agit pas d’un événement unique mais d’un aperçu choquant de ce à quoi nous devons nous préparer dans un monde plus chaud et plus inflammable.

Vaillant affirme qu’environ 200 000 Canadiens ont été contraints d’évacuer leur domicile à un moment donné au cours de l’été 2023.

«C’est la population de Regina», a déclaré Vaillant. « C’est une grande ville canadienne qui a été forcée de quitter ses foyers. Les incendies de forêt constituent désormais pour les Canadiens une véritable menace à la sécurité nationale. C’est une menace pour la santé et la sécurité publiques, mais c’est aussi une menace pour notre sécurité nationale. C’est tellement déstabilisant de voir toute la ville de Yellowknife pratiquement sur la route.

La conversation porte sur la menace croissante des incendies de forêt dans le contexte du changement climatique et sur l’impact dévastateur sur les communautés de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest.

Vaillant raconte à McCully ce qu’il a appris en interviewant les pompiers.

« Ce sont des gens agressifs et proactifs qui vont là-bas et sauvent des biens, ils sauvent des vies », a-t-il déclaré. « C’est ce qu’ils font. Imaginez des gens comme ça qui entrent dans un quartier et vous ne pouvez rien sauver. Ces gens sont dévoués au service et donc ne pas être en mesure de protéger les citoyens qu’ils sont chargés de protéger est vraiment blessant. Mais je pense que le véritable préjudice est de ne pas être capable de protéger la communauté de la manière pour laquelle vous avez été formé et de la manière dont vous le souhaitez vraiment.

La conversation podcast discute du comportement changeant des incendies dû au changement climatique, de l’influence des compagnies d’assurance dans la réponse à ces risques et de la nécessité urgente de relever ces défis.

