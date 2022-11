PODCAST : Le quart-arrière des Lions de la Colombie-Britannique, Nathan Rourke, remporte le prix Canadien par excellence de la LCF

MOJ on Sports: QB né à Victoria a mené les Lions à la finale de l’Ouest

Dans cette édition de « MOJ on Sports », pendant la semaine de la Coupe Grey à Winnipeg, l’animateur Bob Marjanovich s’est entretenu avec le quart-arrière des Lions de la Colombie-Britannique, Nathan Rourke.

Né à Victoria et élevé à Oakville, en Ontario, Rourke a été le quart partant des Bobcats de l’Ohio de la NCAA pendant trois saisons.

Au cours de la saison 2022, Rourke a établi un record de la LCF pour les verges par la passe dans un match contre un Canadien, avec 488 contre Calgary.

Rourke a prévu des entraînements avec un certain nombre d’équipes de la NFL pour la saison 2023. En 2021, il a essayé avec les Giants de New York en tant que receveur large.

