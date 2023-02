PODCAST : Le “Moj” du Super Bowl 57 à Phoenix – Jour 4

MOJ on Sports : les invités incluent Steve Mariucci, Pat McAfee et Mitch Berger

Dans cette édition de “MOJ on Sports”, animez les podcasts de Bob Marjanovich d’Arizona et “Radio Row” au Super Bowl 57.

Au cours de la première heure, Bob discute avec l’ancien Hamilton Tiger Cat, Steve Mariucci du réseau NFL.

«Tout le monde se rend compte que Philly est vraiment bon dans tous les domaines. Kansas City est vraiment bien par endroits. Peut-être le meilleur quart-arrière de la ligue et Andy Reid pour moi, il est le facteur déterminant s’ils vont gagner ».

Chris Sims de NBC et Pro Football Talk, s’arrête ainsi que DJ Dallas et Mike Silver.

Dans la deuxième heure, AJ Hawk, ancien secondeur de la NFL et bien sûr partie de l’émission Pat McAfee.

Mitch Berger, champion du Super Bowl avec les Steelers de Pittsburgh, est également de passage.

Vous trouverez des podcasts “Moj on Sports” sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google et MojonSports.com.

ÉCOUTEZ: Podcasts de Bob Marjanovich du Super Bowl 57 à Phoenix – Troisième jour

ÉCOUTEZ: Podcasts de Bob Marjanovich du Super Bowl 57 à Phoenix – Deuxième jour

ÉCOUTEZ: Podcasts de Bob Marjanovich du Super Bowl 57 à Phoenix – Premier jour

Suivez le ‘Moj’ sur Twitter

Black PressBreaking NewsNFLPodcastsSports professionnelsTendance actuelle