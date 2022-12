PODCAST : Le gardien Devan Dubnyk revient sur sa brillante carrière dans la LNH

MOJ on Sports: Le gardien de but récemment retraité a joué junior à Kamloops

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, l’animateur Bob Marjanovich s’entretient avec Devan Dubnyk, qui a joué sa carrière junior en Colombie-Britannique avec les Blazers de Kamloops de la WHL. Entre 2001 et 2006, il a disputé 192 matchs avec les Blazers.

Au cours de la saison morte 2004, Dubnyk a été repêché par les Oilers d’Edmonton au premier tour, 14e au total.

Dubnyk a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la LNH en 2016, 2017 et 2019, et a reçu le prix Bill Masterton en 2015. Originaire de Regina, Dubnyk a également joué avec les Predators de Nashville, les Coyotes de l’Arizona, le Wild du Minnesota, les Sharks de San Jose et Avalanche du Colorado.

