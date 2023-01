PODCAST : Le gardien de but devenu diffuseur Kelly Hrudey

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, l’animateur Bob Marjanovich s’entretient avec Kelly Hrudey, l’ancien gardien de but de la LNH a joué 15 saisons avec les Islanders de New York, les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose.

Après sa retraite de la LNH, il s’est joint à la ‘Hockey Night in Canada’ en tant qu’analyste de studio.

Hrudey a reçu un diplôme honorifique de l’Université Mount Royal pour ses efforts de défense de la santé mentale. Moj et Kelly parlent des problèmes de santé mentale et de son implication dans “More Good Days”.

