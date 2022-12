PODCAST : Le duo de danseurs de la Colombie-Britannique apporte le funk à des millions de personnes dans le monde

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Dans cette édition de « Today in BC », l’animateur Peter McCully discute avec Carlow Rush et Jacksun Fryer, mieux connu sous le nom de « Funkanometry ».

Le duo de l’île de Vancouver a participé à « World of Dance » et plus récemment à « America’s Got Talent ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il ne dansait pas, Rush (qui vient de Duncan) a répondu : « Je ne peux même pas répondre à cette question. Je ne sais même pas ce que serait ma vie sans la danse, car c’est littéralement tout ce que je fais, juste de la danse. J’ai eu beaucoup d’œufs dans le panier de danse, j’espère que ça se passera bien.

Fryer, de Nanaimo, a quelques amis de sa ville natale qui ont participé à l’émission télévisée “American Idol” – Cameron Whitcomb et son ancienne cavalière, Lauren Spencer-Smith.

“Ce serait cool de mettre quelque chose ensemble”, a déclaré Fryer. “Nous avons fait des vidéos avec Lauren à l’époque.”

Jackson et Rush enseignent tous deux la danse, ainsi que la Funkanométrie.

Waouh !! Je viens de voir cette incroyable interprétation de SWEET DREAMS…

Messieurs..Vous êtes INCROYABLES !!!

Merci d’avoir choisi notre chanson !

ps.. Qui êtes-vous ???? pic.twitter.com/uQFLUYZ5iI — Annie Lennox (@AnnieLennox) 10 décembre 2022

Vous trouverez Funkanometry sur YouTube, TikTok et Facebook.

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, envoyez un message vocal à podcast@blackpress.ca, vous ferez peut-être partie de notre segment de sac postal de podcast audio.

Ecoutez: Skull Skates est la plus ancienne compagnie de skateboard au Canada.

Ecoutez: Le voyage «American Idol» du chanteur de Colombie-Britannique Cameron Whitcomb

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Dernières nouvellesColombie-BritanniquePodcastsTendance actuelle