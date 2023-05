PODCAST : Le Dr Robert Thirsk est dans l’espace depuis plus longtemps que tout autre Canadien

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

L’animateur Peter McCully s’entretient avec le Dr Robert Thirsk qui détient le record canadien du plus grand temps passé dans l’espace à 205 jours.

Né à New Westminster, Thirsk s’est joint à l’Agence spatiale canadienne (ASC) au sein du premier groupe d’astronautes canadiens. Il a ensuite travaillé sur le développement d’applications de robotique spatiale et de télédétection, et il a mené des recherches en microgravité et en sciences de la vie.

Thirsk a passé 188 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en 2009.

« Mars est la destination ultime. C’est le rêve. Nous voulons aller sur Mars pour répondre à certaines questions fondamentales que se pose l’humanité. Mars a-t-il jamais abrité la vie ? Nous ne pensons pas qu’il y ait de vie là-bas aujourd’hui. Mais il y a 3 milliards d’années, nous pensons que Mars faisait équipe avec les océans et les lacs, et généralement là où l’eau se trouve, il y a une chance que la vie y ait évolué aussi.

Ainsi, les astronautes de Mars d’ici 15 ou 20 ans n’y trouveront pas de vie, mais ils reviendront peut-être avec un fossile. Ce serait l’événement médiatique du 21e siècle », déclare Thirsk.

Après son passage à l’ASC, Thirsk a été chancelier à l’Université de Calgary.

Sur le podcast, McCully interroge Thirsk sur l’intelligence artificielle, le projet Artemis et s’il pense que nous sommes seuls dans l’univers.

«Je pense qu’il y a de très bonnes chances qu’il y ait une vie intelligente là-bas. Cela dit, j’aimerais aussi dire qu’il se pourrait que nous le soyons aussi en termes de vie intelligente. Donc, il nous incombe de bien prendre soin de cette planète, d’être de bons intendants de cette planète – parce que nous pourrions l’être.

Tout au long de sa carrière, Thirsk a reçu de nombreux prix et distinctions, dont l’Ordre du Canada, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et la Médaille du service exceptionnel de la NASA.

