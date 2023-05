PODCAST : Le Dr Reka Gustafson parle de COVID dans une interview en tête-à-tête

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

L’animateur Peter McCully discute avec le Dr Reka Gustafson, médecin hygiéniste en chef de l’île de Vancouver et ancienne médecin hygiéniste de la ville de Vancouver, de la COVID, de la grippe, des plans de vaccination actuels et des effets à long terme de la COVID.

Le Dr Gustafson dit que la saison respiratoire (grippe et VRS) était inhabituelle par rapport aux 5 à 10 années précédentes, mais serait considérée comme prévisible.

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé a déclassé la pandémie de COVID, déclarant qu’il ne s’agit plus d’une urgence mondiale, car le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès est resté globalement stable au cours des derniers mois.

«Ce que cette déclaration signifiait vraiment, c’est que pendant des années, les pays ont donné la priorité à la prévention du COVID. Au-dessus d’autres choses qui étaient importantes pour la santé et le bien-être de la population. Ce n’est plus le cas », déclare Gustafson.

‘Allons-nous avoir affaire à COVID 19? Oui nous sommes. Nous nous occupons de la grippe. Nous nous occupons du VRS, mais nous devons également nous assurer que nous revenons à une éducation complète, à une pleine participation à la société en nous connectant avec nos familles, en nous connectant avec nos amis, car chacune de ces choses est essentielle pour la santé.

McCully a demandé quelles sont les idées fausses les plus courantes sur COVID.

«Je pense que l’une des idées fausses les plus courantes est le manque d’appréciation de l’évolution de cette infection. Je dirais qu’il y a un certain nombre de comportements que les gens ont adoptés pendant la pandémie, et je pense qu’il y a une idée fausse selon laquelle il serait avantageux de les poursuivre », déclare Gustafson.

Le médecin-chef parle également des problèmes de santé mentale et des effets à long terme de la COVID sur la santé, ainsi que du défi de l’examen de la réponse à la pandémie.

« L’un des défis qui, je pense, va être difficile à relever, est d’avoir un regard très rationnel et critique sur ce qui a été fait, pas de manière défensive, pas dans une tentative de justifier les actions prises, mais de manière significative et humble en examinant ce qui a été fait. a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, ce qui était essentiel et bénéfique, ce qui n’était probablement pas nécessaire et a fait du mal – pour nous assurer que nous aurons une réponse éclairée et apprise la prochaine fois.

