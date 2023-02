PODCAST: Le Dr David Suzuki prendra sa retraite cette année en tant qu’animateur de The Nature of Things

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Le Dr David Suzuki s’est joint à la CBC en 1971 avec la série télévisée « Suzuki on Science ». En 1974, il a développé et animé l’émission de radio populaire de longue date “Quirks and Quarks”, et plusieurs autres émissions spéciales télévisées ont suivi. En 1979, il a commencé à animer la ‘Nature des choses’, déjà dans ses 20e saison.

Étudiant la zoologie et la génétique aux États-Unis, Suzuki est revenu au Canada au début des années 1960, à une époque où la science était en plein essor et où la course à l’espace était lancée.

« Les Américains aiment l’argent, et je n’aimais pas ça. L’un de mes héros était Tommy Douglas. Aux États-Unis, il aurait été qualifié de commie pur et simple, mais le CCF à l’époque, maintenant le NPD, était un parti légitime, j’ai adoré le fait que nous ayons Medicare, nous avions des paiements de péréquation », dit Suzuki.

‘J’ai dit, je dois sortir de ce pays. Tu sais, je n’ai jamais regretté ce choix. Le Canada est différent. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs que les États-Unis, c’est différent. Je préfère les différences au Canada ».

Suzuki raconte à Peter McCully, l’animateur de “Today in BC”, qu’il y a eu des problèmes sur lesquels la “Nature des choses” s’est concentrée au fil des ans et qui, selon lui, ont fait une différence.

“Des émissions qui ont eu un effet immédiat, comme le programme que nous avons fait sur l’Amazone, en 1989, une émission spéciale de deux heures sur un grand barrage en cours de planification connu sous le nom de Great Whale Project. Je crois que notre programme a empêché la construction de ce barrage ».

Un programme particulièrement personnel et émouvant pour Suzuki, traité de la maladie d’Alzheimer.

«Ma mère avait la maladie d’Alzheimer et ses trois frères et sa sœur sont tous morts de démence. J’ai proposé de parler de la façon dont cela m’a affecté personnellement, et je pense que l’implication personnelle a eu un réel impact sur le programme lui-même ».

Suzuki, auteur et co-auteur de plus de 50 livres, dit qu’il assumera le rôle d’aîné après sa retraite du programme.

«Je peux simplement dire la vérité et je peux dire la vérité au nom du groupe le moins autonome de notre société, à savoir nos enfants. Si nos enfants ne sont pas au centre de notre conversation, alors pourquoi diable faisons-nous tout cela, ou ne faisons-nous pas tout cela ? »

