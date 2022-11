PODCAST : Le diffuseur Dan Russell intronisé au Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique

MOJ on Sports: ‘Sportstalk’ a duré plus de 30 ans à Vancouver

Dans cette édition de “MOJ on Sports”, Bob Marjanovich discute avec le diffuseur à la retraite Dan Russell qui a animé près de 8 000 programmes de “Sportstalk” sur plus de 30 ans.

Russell a récemment été intronisé au Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique.

Russell a récemment écrit ‘Agréable Bonsoir – A Memoir’ qui emmène les lecteurs à travers son parcours de pionnier en tant qu’animateur de l’émission de radio la plus ancienne du genre au Canada.

Certains des plus grands noms du sport – dont Wayne Gretzky, Bobby Orr, Michael Jordan, George Foreman, Vin Scully et Pelé – figuraient parmi les 25 000 sujets d’interview de Russell.

Vous trouverez des podcasts ‘Moj on Sports’ sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google podcasts et MojonSports.com

