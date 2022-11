PODCAST.: Le chef de la Colombie-Britannique, Jade Berg, fait preuve de créativité dans “Chefs vs. Wild” de Disney

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

‘Chefs Vs. Wild’ est une nouvelle émission sur Hulu qui sera présentée en première au Canada sur Disney+.

La prémisse est qu’un chef gastronomique est jumelé à un survivaliste quelque part dans les bois de la côte ouest. Ils ont quatre jours pour rassembler autant d’ingrédients que possible tout en survivant par eux-mêmes, puis utilisent ces ingrédients pour créer un repas cinq étoiles.

La chef Jade Berg raconte à l’animateur de Today in BC, Peter McCully, qu’il a quitté High River, en Alberta, pour travailler dans l’industrie de la restauration à Vancouver et qu’il s’est finalement installé à Campbell River sur l’île de Vancouver.

“Vivant sur la côte depuis 2008 et à Campbell River depuis près de huit ans, je n’ai jamais vu autant de pluie en une semaine, et encore moins dormir (sans sac de couchage) sur un lit de fougères épées tout en essayant de comprendre comment vous ‘ Je vais préparer un repas », a déclaré Berg. “C’était le temps le plus pluvieux et le plus misérable que j’aie traversé et il y a eu une nuit où j’ai pensé, ‘qu’est-ce que je me suis fait?'”

Berg parle de la nourriture que vous pouvez trouver dans les bois ou sur la plage et utilise ces ingrédients ainsi que certains des plats «d’ingrédients sauvages» qu’il a préparés en tant que chef privé.

