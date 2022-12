PODCAST: Le botteur Ageless BC Lions Sean Whyte connaît une brillante saison 2022 dans la LCF

MOJ on Sports: l’ancien South Surrey Ram nominé pour le Tom Pate Memorial Award

Dans cette édition de « MOJ on Sports », l’animateur Bob Marjanovich s’entretient avec Sean Whyte, botteur des BC Lions de la LCF.

Whyte a joué au football junior avec les Rams de South Surrey et s’est joint aux Lions en 2009. Il a joué une autre année en Colombie-Britannique avant de passer quatre ans avec les Alouettes de Montréal et six avec les Elks d’Edmonton. Il est retourné en Colombie-Britannique pour la campagne 2022.

En 2022, Whyte a mené la LCF en pourcentage de buts sur le terrain à 92,3 et a également effectué 54 des 55 tentatives de conversion.

