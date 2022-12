PODCAST : “L’avenir, c’est maintenant”, déclare le journaliste scientifique Bob McDonald

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Bob McDonald travaille comme journaliste scientifique et auteur depuis plus de 30 ans, notamment en tant qu’animateur de l’émission télévisée « Quirks and Quarks » de la CBC.

“Ce dont nous avons besoin, c’est d’une réflexion à long terme”, a déclaré McDonald à l’animateur de “Today in BC”, Peter McCully, discutant de la manière de résoudre la crise climatique de la planète. “L’énergie du futur proviendra de nombreuses sources différentes. Cela va venir du soleil, du vent, des marées, de la terre, des vagues, peu importe. C’est l’avenir. Ce sera multiple et les combustibles fossiles en feront partie. »

Le livre s’appelle L’avenir, c’est maintenant : résoudre la crise climatique avec les solutions d’aujourd’hui Les technologies et discute des combustibles carbonés, des biocarburants, du vent, des marées, du solaire, du nucléaire et d’autres sources d’énergie alternatives.

“Levons les peurs et allons de l’avant et faisons évoluer notre technologie”, a déclaré McDonald. «Je crois vraiment que nous pouvons le faire. Nous sommes allés sur la lune et retour, pour l’amour de Dieu. Nous sommes très intelligents, nous sommes vraiment intelligents. Faisons donc évoluer notre technologie et empêchons un autre événement d’extinction de masse, qui serait nous.

Lorsqu’on lui a demandé si l’opportunité s’était présentée pour un siège sur ‘Blue Origin’ et un voyage dans l’espace, McDonald a répondu: “Je serai là en un clin d’œil, c’était mon rêve d’aller dans l’espace.”

