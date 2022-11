PODCAST. : L’auteur et chroniqueur Jack Knox publie “Fortune Knox Once”

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Jack Knox écrit des chroniques humoristiques depuis plus de 25 ans. Il a commencé sa carrière comme journaliste à Kamloops.

“La première histoire dont je me souviens était celle d’une vache qui s’était égarée hors du parc à bestiaux au milieu de la rue par une chaude après-midi d’août et qui avait expiré sur-le-champ”, a-t-il déclaré. « Et il y a eu une dispute sur qui allait s’occuper de la vache. Était-ce le chemin de fer, le parc à bestiaux ou la ville ? La vache est juste devenue plus chaude et gonflée de plus en plus et ils ont envoyé la recrue vers le bas. J’ai frappé cette histoire comme si c’était le Watergate !

Longtemps inscrit deux fois pour la médaille Stephen Leacock pour l’humour, Knox a discuté de ses chroniques, histoires et journalisme préférés avec l’animateur Peter McCully.

“Je crois particulièrement à la valeur du journalisme local, que j’ai toujours comparé à un pub de quartier où des personnes ayant des perspectives, des opinions et des antécédents différents peuvent se réunir et prendre une bière et discuter”, a-t-il déclaré. “C’est là que nous grandissons pour nous comprendre.”

Dans ses temps libres, Knox joue dans un groupe de rock and roll avec des membres de son équipe cycliste Tour de Rock.

“Nous sommes ensemble depuis plus longtemps que les Beatles”, a-t-il déclaré. « Nous sommes juste un peu meilleurs qu’eux. Nous avons une tonne de plaisir. On joue du rock and roll à l’ancienne. Le groupe s’appelle Big Font parce que c’est ce dont nous avons besoin pour lire la musique. Je joue une guitare basse muette. Je suis le musicien le moins doué du groupe, mais je suis aussi le régal pour les yeux.

“Fortune Knox Once” a fait ses débuts en tête de la liste des best-sellers de la Colombie-Britannique.

