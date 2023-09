PODCAST : La recette de Jagmeet Singh pour des produits d’épicerie abordables

Vous trouverez les podcasts « Aujourd’hui en Colombie-Britannique » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart, YouTube et Google.

L’animateur Peter McCully discute avec le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, qui discute de questions urgentes telles que la hausse de l’inflation, le coût élevé de l’épicerie, la crise du logement, les soins de santé, les incendies de forêt et le soutien aux petites entreprises.

Singh propose une taxe exceptionnelle sur les chaînes d’épicerie d’entreprise qui ont augmenté leurs bénéfices pendant les périodes difficiles, les revenus étant utilisés pour réduire les coûts d’épicerie grâce à des rabais.

« Quand les gens ont l’impression que les coûts sont élevés, ils ont raison, les coûts sont élevés, en fait ils atteignent des niveaux record. Et dans le même temps, les chaînes d’épicerie d’entreprise affichent non pas n’importe quels anciens bénéfices, mais des bénéfices records. Et nous avons dit, attendez une seconde. Si vos coûts ont augmenté et que vous avez maintenu vos prix suffisamment élevés pour correspondre à vos coûts, alors vos bénéfices resteront les mêmes ».

Singh plaide également pour des sanctions plus strictes en cas d’abus des consommateurs et pour une concurrence accrue dans le secteur de l’épicerie.

« Nous devons également nous assurer que nous suivons les recommandations du Bureau de la concurrence, qui visent à accroître la concurrence, et nous voulons nous concentrer sur les épiciers indépendants locaux et en avoir davantage.

Dans une interview de grande envergure, Singh discute de l’importance d’élargir la couverture des soins de santé pour inclure les soins dentaires et les médicaments.

Face à la fréquence croissante des incendies de forêt à travers le pays, Singh s’est joint à l’appel à la création d’une force nationale de lutte contre les incendies. Soulignant la dépendance excessive à l’égard des pompiers internationaux et la nécessité de disposer d’une force dédiée et bien équipée pour lutter rapidement contre les incendies de forêt.

