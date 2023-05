PODCAST : La passion de la maison passive – Kelowna Capital News

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee discutent avec Shaun St-Amour qui parle des coûts associés, des économies d’énergie, du choix des consommateurs et de l’importance de remettre en question le statu quo alors que l’industrie cherche à construire des maisons résilientes et saines avec une empreinte plus légère sur l’environnement.

‘Je pense vraiment que nous devrions avoir une maison passive AirBNB que nous pourrions tous expérimenter parce que lorsque vous entrez dedans et que vous fermez la porte et que c’est plus silencieux et qu’il y a même une différence d’air frais, vous voyez honnêtement la différence dès lorsque vous faites ce premier pas à l’intérieur », déclare Shaun St-Amour, Clay Construction.

St-Amour est passionné par la construction selon les normes de la maison passive pour la santé et le confort de tous ceux qui occupent la maison.

« Je préférerais utiliser les principes de la maison passive pour atteindre le zéro net. Non seulement vous profiterez des avantages d’une maison passive, du confort, de l’efficacité énergétique, d’une maison saine, mais vous aurez également la possibilité d’utiliser des matériaux qui peuvent créer une maison de plus de 200 ans parce que vous faites un approche de l’enveloppe en premier.’

