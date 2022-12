PODCAST : La grande vie : des maisons à haut rendement

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Dans cette édition de ‘Measure Twice, Cut Once’, les maisons hautes performances.

Qu’est-ce qu’une maison performante et pourquoi est-ce important pour vous ? Doug Langford de JDL Homes regarde derrière les murs, éclairant les auditeurs sur les avantages du mode de vie, les coûts et les économies d’énergie.

Les co-animateurs Jennifer-Lee Gunson et Michael Freedman, offrent des conversations engageantes et un aperçu des membres HAVAN, passionnés par les propriétaires qui protègent l’un des plus grands investissements de la vie – votre maison.

Merci aux commanditaires : FortisBC et Rami Films.

