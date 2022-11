PODCAST : La famille Burden dévoile ses stratégies de financement pour sa rénovation en temps réel

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Sur cette édition de ‘Measure Twice, Cut Once’, nMaintenant que le projet est terminé et que les Burden sont remontés à l’étage, ils réalisent que le sous-sol a été saccagé.

Sont-ils prêts émotionnellement et financièrement à s’attaquer à une autre rénovation du sous-sol? Connectez-vous avec l’animatrice Jennifer-Lee Gunson et l’invitée spéciale Alisa Aragon-Lloyd, spécialiste du courtage hypothécaire, alors qu’ils explorent les stratégies financières et les options futures des Burden.

“La seule chose que nous n’avons pas mentionnée, c’est que nous devons maintenant meubler notre espace”, a déclaré le propriétaire Justin Burden. “Donc, beaucoup de fonds ont été consacrés à l’achat d’une table à manger, d’un canapé, d’une table de cuisine et de chaises et je n’avais aucune idée du coût associé à toutes ces choses.”

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

Black PressColombie-BritanniqueCommunautéPodcastsTendance actuelle