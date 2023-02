PODCAST : Kirk Krack, de la Colombie-Britannique, a enseigné la plongée libre aux acteurs d’AVATAR 2

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Kirk Krack a passé les cinq dernières années et demie à travailler avec James Cameron sur Avatar 2, “The Way of Water”, enseignant aux acteurs et à l’équipage la plongée libre.

Comment un enfant des Prairies se rend-il sur le plateau de tournage d’un des plus grands films au monde enseignant la plongée ?

‘Ouais, c’est marrant, tout le monde veut savoir ça, non ? Quand j’explique d’où je viens, la Saskatchewan, je l’explique toujours à mes amis américains, c’est le pays où tu regardes ton chien s’enfuir pendant trois jours ».

Les parents de Krack ont ​​donné au sauveteur de 14 ans des cours de plongée pour son anniversaire et le reste appartient à l’histoire.

Ayant formé des athlètes comme Tiger Woods, des équipes militaires, des acteurs et des producteurs, Krack reste un fervent défenseur de l’environnement, ayant travaillé sur le documentaire primé “The Cove”.

“Nous essayions de tourner ce documentaire sur la santé et l’état des océans et la pression qu’ils subissent et ce dont nous avons besoin pour atténuer les catastrophes, puis nous avons trouvé ce massacre de dauphins qui se poursuivait encore”.

Krack rejoint l’Oceanic Preservation Society et travaille sur un projet pluriannuel, quatre à six expéditions par an autour du monde qui prendront les deux à trois prochaines années.

Le plongeur parle à l’hôte Peter McCully de son travail avec Tom Cruise et de sa double cascade en tant que “Batman”.

