PODCAST. : Katrina Kadoski est la “Cougar Annie” de la Colombie-Britannique

Katrinia Kadoski a vécu à Clayoquot Sound pendant trois ans, s’occupant du jardin de “Cougar Annie” Jordan, s’immergeant dans le folklore entourant le légendaire pionnier, tout en vivant hors réseau.

Dans sa performance, Kadoski utilise un récit dramatique, des images, des lettres et des compositions originales pour célébrer la vie de la pionnière Ada Annie Jordan, qui a gagné son surnom en tirant sur des dizaines de couguars pour compléter ses revenus.

Dans cette édition de “Today in BC”, l’animateur Peter McCully a interrogé Kadoski sur la légende de “Cougar Annie”.

“Elle mesurait cinq pieds deux pouces et avait des mains comme un bûcheron”, a déclaré Kadoski. «Vous entendez des histoires sur la chasse à un couguar au milieu de la nuit et comment il avait deux orteils dans le piège et comment son fils Lawrie a été tué, et que la personne qui l’a tué a fini par se faire manger par un couguar et les boutons de le manteau de ce type est tombé du ventre quand elle l’a écorché. C’est ce genre de choses qu’on ne peut pas vraiment inventer qui ont tendance à vivre longtemps dans l’imagination des gens. Je pense que c’est finalement ce que cette histoire fait à l’imagination de quelqu’un. Je pense que c’est ce qui le rend un peu contagieux.

Jordan, née en Californie, s’est installée dans la forêt tropicale côtière de Clayoquot en 1915 avec son premier mari et ses trois jeunes enfants. Un jardin de cinq acres qu’elle a creusé dans la nature a fourni de la nourriture et des revenus tout au long de sa longue vie. Elle a donné naissance à huit autres enfants dans cet endroit éloigné et a rarement quitté la propriété jusqu’à ce que la vieillesse et la cécité l’obligent à déménager à Port Alberni, où elle est décédée à l’âge de 97 ans.

Jordan était tout sauf une femme typique. Elle a piégé plus de 70 couguars, s’est installée dans une tourbière de la forêt tropicale, a ouvert un bureau de poste éloigné et a survécu à quatre maris.

Kadoski est musicien depuis son plus jeune âge et a récemment sorti un coffret de quatre albums, dont trois ont été enregistrés pendant la pandémie, le single “Moonbeams” est présenté lors de l’interview.

