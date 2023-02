PODCAST : Jour 3, Le « Moj » du Super Bowl 57 à Phoenix

Dans cette édition de “MOJ on Sports”, animez les podcasts de Bob Marjanovich d’Arizona et “Radio Row” au Super Bowl 57.

Au cours de la première heure, Bob discute avec le seul et unique Joe Montana et a été interrogé sur le quart-arrière de San Francisco Brock Purdy.

«Je pense juste au calme qui l’entoure, vous savez, des hauts et des bas, il a bien joué sous la pression qui arrivait là-bas. Ils ont une équipe de calibre Super Bowl et je pense vraiment que si ces gars-là ne se blessaient pas, ils pourraient être ici ».

Solomon Wilcots rejoint «The Moj» pour décomposer le grand jeu, discutant également avec les experts en arbitrage de Fox Sports Dean Blandino et Mike Pereira.

Au cours de la deuxième heure, Brian Urlacher, membre du Temple de la renommée du football professionnel et universitaire, commence l’heure en parlant de la charité Grid Iron Greats. Brian Baldinger du NFL Network passe.

L’ancien QB Ron Jaworski des Eagles de Philadelphie et des Chiefs de Kansas City et l’ancien porteur de ballon des Seahawks Shawn Alexander complètent la deuxième heure.

Vous trouverez des podcasts “Moj on Sports” sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google et MojonSports.com.

ÉCOUTEZ: Podcasts de Bob Marjanovich du Super Bowl 57 à Phoenix – Deuxième jour

ÉCOUTEZ: Podcasts de Bob Marjanovich du Super Bowl 57 à Phoenix – Premier jour

Suivez le ‘Moj’ sur Twitter

Black PressBreaking NewsNFLPodcastsSports professionnelsTendance actuelle