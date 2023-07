PODCAST : John McLachlan de la Colombie-Britannique chante les chansons de Gordon Lightfoot

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

L’animateur Peter McCully discute avec le chanteur folk/auteur-compositeur John McLachlan, qui a enregistré quatre albums de musique de Gordon Lightfoot et présente également un spectacle hommage.

McLachlan dit qu’il a été initié à la musique de Lightfoot à un âge précoce.

« J’étais en 4e année et Mme Dolan, l’élève enseignante, a apporté un album de Gordon Lightfoot à l’école et elle a joué la « Canadian Railroad Trilogy ». J’ai juste été captivé par son histoire. Cela en disait énormément sur les travailleurs, ce qui, à mon avis, était une bonne chose à ce sujet », a déclaré McLachlan.

Le podcast comprend neuf chansons de Lightfoot chantées par McLachlan, dont « Summer Side of Life », une chanson d’actualité sur la guerre du Vietnam et les jeunes hommes pendant l’été de leur jeunesse.

« J’ai trouvé que c’était une chanson vraiment évocatrice à faire, toutes ces années plus tard en tant qu’adulte », a déclaré McLachlan. «Cela a une sensation très différente, et cela m’a ramené à l’époque. Je n’avais que 11 ans quand la chanson est sortie. Donc, pas aussi conscient de la guerre du Vietnam, pas avec la profondeur que vous avez en tant qu’être un peu plus âgé. Je pense que cela capture vraiment l’ambiance de l’époque et ce qui se passait alors.

McLachlan avait vu Lightfoot en concert 30 fois au fil des ans et raconte les histoires derrière ses chansons préférées, dont une qui a fait sortir Paul McCartney de la première place des classements musicaux.

Les arrangements acoustiques sont dans l’esprit des originaux mais avec quelques arrangements différents et sont interprétés avec Marc Atkinson et Scott White.

« L’approche de mon groupe à tout cela, quand j’ai regardé ces chansons pour les enregistrer moi-même, j’ai essayé de trouver des moyens de les faire un peu différemment ou de les rendre plus personnelles pour moi », a déclaré McLachlan. « Je ne voulais pas leur faire la même chose. Je ne voulais pas jouer ‘Sundown’ avec exactement le même solo. Comment puis-je rivaliser avec sa version classique ?

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, envoyez un message vocal à [email protected], vous ferez peut-être partie de notre segment de sac postal de podcast audio.

ÉCOUTER: Êtes-vous prêt à faire face à un feu de forêt, un dôme chauffant ou une inondation ?

ÉCOUTER: L’acteur Greyston Holt a un long CV de films et de rôles à la télévision

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Black Press MediaBreaking NewsBritish ColumbiaPodcastsTrending Now