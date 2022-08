PODCAST : Jessica MacNiel – est la Miss Teenager World en titre

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Jessica MacNiel de White Rock a été occupée à passer son temps en tant que Miss Teenager World en titre à faire du bénévolat et à collecter des fonds. Elle est à mi-chemin de son objectif de 10 000 $ pour la Fondation Make a Wish en organisant des ventes de pâtisseries, des collectes de bouteilles et en vendant de la limonade.

«J’ai également fait du bénévolat presque tout l’été 2021 dans un camp de vacances pour enfants à but non lucratif. Je faisais la vaisselle, soit environ huit heures par jour. Les gens que j’ai rencontrés en travaillant dans la fosse à vaisselle étaient des gens incroyables; ils sont si positifs ».

Dans cette édition de Today in BC, l’animateur Peter McCully discute avec l’adolescent dont le mantra est “La beauté n’est pas profonde”.

« Il s’agit de vraiment dissocier l’idée de beauté de l’idée de corps. Je ne veux jamais lier la beauté de quelqu’un à son apparence. Je pense qu’un mot aussi descriptif et intense que quelque chose d’être beau ne devrait jamais, jamais, être associé à l’apparence de quelque chose parce qu’il y a des parties tellement plus importantes d’une personne que ce qui est à l’extérieur.

MacNiel, qui remettra sa couronne cet automne lors de la compétition en Équateur, dit qu’elle a fait l’objet de commentaires négatifs et de cyberintimidation sur ses comptes de médias sociaux.

«Une fois que j’ai commencé à participer à des concours et que cela est devenu un sujet sur mes comptes de médias sociaux, non seulement il y avait des commentaires positifs et les gens étaient heureux pour moi, mais il y avait des gens qui étaient mécontents. Je ne sais pas si c’est de la jalousie ou s’ils ne m’aimaient pas en tant que personne, mais ils n’ont pas hésité à en parler.

L’élève de 12e année dit que son objectif de carrière est de devenir journaliste et éventuellement d’enseigner.

