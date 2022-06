Podcast inexplicable : 7 mystères du système solaire que les scientifiques n’ont pas encore résolus

La prochaine fois que vous regarderez une pleine lune brillante, pensez à ceci : personne ne sait exactement d’où vient la lune.

« Nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle la lune est ici », a déclaré l’écrivain scientifique Rebecca Boyle sur Inexplicable – Le podcast de Vox qui explore les grands mystères, les questions sans réponse et tout le reste nous apprendre en plongeant dans l’inconnu. « Je pense que pour beaucoup de gens [the moon] est pris pour acquis, c’est ce genre de choses banales, et les galaxies, les nébuleuses, les étoiles et les planètes sont plus intrigantes.

Il est vrai que certaines des questions les plus épiques de la science se trouvent dans les confins de l’espace – comment et quand les premières galaxies se sont-elles formées, que se passe-t-il à l’intérieur d’un trou noir – mais des questions tout aussi épiques existent ici, dans notre voisinage céleste, dans notre propre système solaire.

Explorer notre propre système solaire – les lunes et les planètes qu’il contient – c’est mieux comprendre ce qui est possible dans les confins de l’univers. Tout ce que nous trouvons ou découvrons dans notre propre arrière-cour cosmique nous aidera à comprendre ce qui est possible dans l’univers plus large. Si des preuves de la vie ancienne sont trouvées sur un monde hostile comme Mars, nous pourrions mieux comprendre à quel point la vie courante pourrait être dans d’autres systèmes solaires. Si nous comprenons comment un monde peut-être autrefois vibrant comme Vénus est tombé en ruine, nous pourrions comprendre à quelle fréquence des planètes similaires autour d’autres étoiles meurent dans une apocalypse.

Les mystères les plus provocateurs du système solaire nous aident à comprendre pourquoi nous sommes ici, combien de temps il nous reste et ce que nous pourrions laisser derrière nous. Voici quelques-uns des mystères du système solaire que nous avons rencontrés sur Inexplicable.

Pour plus de mystères, écoutez et suivez Inexplicable partout où vous écoutez des podcasts.

Qu’est-ce qui a tué Vénus ?

« Hellscape » est le mot le plus approprié pour décrire la surface de Vénus, la deuxième planète à partir du soleil. À 900 degrés Fahrenheit, c’est la planète la plus chaude du système solaire, grâce à une atmosphère presque entièrement composée de dioxyde de carbone, qui génère un très fort effet de serre. Des nuages ​​​​faits d’acide sulfurique hautement corrosif sont drapés sur un paysage volcanique de roche volcanique d’une netteté remarquable. La pression à la surface de Vénus est environ 92 fois supérieure à celle que vous ressentiriez au niveau de la mer sur Terre.

Pourtant, certains scientifiques soupçonnent Vénus de ressembler à la Terre, avec un océan d’eau liquide comme ceux qui soutiennent la vie sur notre planète. Cela soulève une question existentielle pour la vie sur Terre.

« Vénus et la Terre sont des sœurs planétaires », déclare Robin George Andrews, volcanologue et auteur de Super volcans : ce qu’ils révèlent sur la Terre et les mondes au-delà. « Ils ont été fabriqués en même temps et faits de la même matière, mais Vénus est apocalyptique et affreuse de toutes les manières possibles. La Terre est un paradis. Alors pourquoi avons-nous un paradis à côté d’un paradis perdu ?

Il y a deux hypothèses principales. La première est que le soleil a cuit Vénus à mort. L’autre est que les volcans l’ont fait.

D’où diable vient la lune ?

Avant les alunissages, les scientifiques pensaient savoir comment la lune s’était formée. La théorie dominante était qu’elle s’est formée un peu comme les planètes : des morceaux de matière laissés par la formation du soleil, s’amalgamant. Mais ensuite, les astronautes d’Apollo ont ramené des échantillons de la surface lunaire, et ces roches ont raconté une histoire totalement différente.

« Les géologues avaient découvert que la lune était recouverte d’un type particulier de roche appelée anorthosite », Inexplicable explique la productrice senior Meradith Hoddinott dans l’émission. « Pailletée, brillante et réfléchissante, c’est la roche qui fait briller la lune blanche dans le ciel nocturne. Et à l’époque, pensait-on, cette roche ne pouvait se former que d’une manière bien précise. Magma. »

Mais magma signifie que la lune a dû se former dans une sorte de cataclysme épique. « Quelque chose qui a déversé tellement d’énergie dans la lune qu’elle a littéralement fondu », explique Hoddinott. Les scientifiques ne savent pas exactement comment tout cela s’est déroulé. Mais chaque scénario est une histoire cinématographique aux proportions apocalyptiques enflammées.

Y a-t-il quelque chose de vivant dans la merde humaine laissée sur la lune ?

Lors des missions Apollo sur la Lune, les astronautes se sont rendus sur la Lune et, pour gagner du poids en vue du retour sur Terre, ils ont déversé leurs déchets derrière eux. Dans toutes les missions Apollo, les astronautes sont partis 96 Sacs des déchets humains sur la lune, et ils posent une question astrobiologique fascinante.

Les déchets humains – et en particulier les matières fécales – regorgent de vie microbienne. Avec les alunissages d’Apollo, nous avons emmené la vie microbienne sur Terre dans l’environnement le plus extrême dans lequel elle ait jamais été. Ce qui signifie que les déchets sur la lune représentent une expérience naturelle, bien que non intentionnelle.

La question à laquelle l’expérience pourrait répondre : quelle est la résistance de la vie face à l’environnement brutal de la lune ? Et d’ailleurs, si les microbes peuvent survivre sur la lune, peuvent-ils survivre interplanétaires ou voyage interstellaire? S’ils peuvent survivre, alors il est peut-être possible que la vie se propage de planète en planète, chevauchant le dos d’astéroïdes ou d’autres débris spatiaux.

Y avait-il une civilisation avancée sur Terre avant les humains ?

De nombreux scientifiques se sont longtemps demandé : existe-t-il une vie intelligente dans les profondeurs de l’espace ? Mais le climatologue Gavin Schmidt et l’astrophysicien Adam Frank ont ​​une autre question : y avait-il une vie intelligente dans les profondeurs de l’histoire de la Terre ? Pourrions-nous trouver des preuves d’une civilisation non humaine avancée qui aurait vécu il y a peut-être des centaines de millions d’années, enfouie dans la croûte terrestre ?

Ce n’est pas strictement un mystère du « système solaire », mais il a une portée cosmique. Au cœur de cela, Schmidt et Frank se demandent : quelle est la probabilité qu’une forme de vie intelligente sur n’importe quelle planète – ici ou dans les profondeurs de l’espace – laisse une marque, un signe qu’elle a existé ? Et d’ailleurs : dans des centaines de millions d’années, certains explorateurs extraterrestres atterrissant sur Terre pourront-ils trouver des traces d’humains si nous sommes partis depuis longtemps ?

Pouvons-nous pousser un astéroïde hors d’une trajectoire de collision avec la Terre ?

De nombreuses catastrophes – éruptions volcaniques, tremblements de terre, ouragans, tornades – sont inévitables. Les scientifiques parlent de quand, pas si, ils vont frapper. Bien que les humains aggravent certaines calamités, des catastrophes naturelles se sont produites bien avant que nous soyons ici. Ils font partie de la vie sur Terre. Mais un type de catastrophe n’est pas nécessairement inévitable : une collision entre un astéroïde ou une comète et la Terre.

Le problème est le suivant : nous n’avons jamais essayé de dévier un astéroïde et nous ne savons pas si un plan pour le faire fonctionnerait.

Pour aider à répondre à cette question, la NASA a lancé l’année dernière le Double Asteroid Redirection Test (DART), qui est une boîte de la taille d’une voiture équipée de panneaux solaires. Il est actuellement en route vers un astéroïde de 160 mètres appelé Dimorphos. À l’automne, DART s’écrasera sur Dimorphos à 24 000 kilomètres à l’heure (environ 15 000 milles à l’heure) à la poursuite d’une grande question : la collision peut-elle pousser l’astéroïde sur une orbite légèrement différente ?

Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ?

Mars est aujourd’hui un désert, dépourvu de tout signe évident de vie. Mais au fil des ans, les scientifiques ont découvert des preuves d’une Mars perdue, il y a longtemps, qui aurait pu ressembler beaucoup plus à la Terre.

« Mars est un endroit très différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a 4 milliards d’années, mais vous pouvez voir des preuves de ce qu’il était », déclare l’astrobiologiste de la NASA Lindsay Hays. « Vous voyez des choses comme les restes d’un immense delta fluvial, ce qui indique non seulement que vous aviez de l’eau qui coulait, mais que vous aviez probablement beaucoup d’eau qui coulait sur une longue période de temps et qui a continué à déposer des sédiments. »

Et là où il y avait de l’eau, il aurait pu y avoir de la vie. L’année dernière, un nouveau rover a atterri sur Mars, et c’est notre meilleure chance de répondre à la question « y a-t-il jamais eu de la vie sur Mars ? » Si la réponse est « oui », cela pourrait changer notre compréhension de la vie courante dans l’univers.

La Inexplicable épisode sur Mars diffusé le 22 juin.

Existe-t-il une véritable neuvième planète tapie dans les ténèbres ?

En 2006, l’Union astronomique internationale a voté pour changer la définition de ce qui constitue une planète, et Pluton n’a pas été retenu. Il n’y avait plus neuf planètes officielles dans le système solaire, mais huit.

Mais ensuite « nous avons commencé à comprendre qu’il y avait vraiment quelque chose d’autre là-bas – et une véritable planète géante qui, selon nous, se cache encore bien au-delà de Neptune, attendant d’être trouvée », a déclaré l’astronome Mike Brown sur Inexplicable. Les astronomes n’ont pas encore détecté cette planète, mais ils soupçonnent qu’elle est là : d’autres objets éloignés dans le système solaire semblent être impactés par sa gravité.

Ces indices pourraient-ils nous conduire à une véritable nouvelle neuvième planète ? Peut-être. Mais ce sera difficile à trouver.

« C’est un peu comme prendre un petit grain de sable noir et le jeter sur la plage », dit Brown à propos de la recherche. «Ce serait un peu difficile de trouver celui-là dans la mer de tous les autres. Et c’est le problème avec Planet Nine.

Si vous avez des idées de sujets pour de futurs spectacles, envoyez-nous un courriel à [email protected]