PODCAST : Idées lumineuses Améliorez votre espace de vie grâce à la lumière et au son

Savez-vous combien de watts il faut pour éclairer votre pièce afin de protéger votre famille ?

Jordanna Nelson de Robinson Lighting and Bath et Mike Freedman de AI technology & Design ont des idées brillantes et des conseils judicieux.

« En vieillissant, les besoins en éclairage sont en fait deux fois plus importants que lorsque vous êtes dans la vingtaine », explique Nelson.

Qu’il s’agisse de mieux dormir ou de se sentir mieux dans sa peau, écoutez les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee découvrir l’impact de la lumière et du son sur les personnes dans nos maisons.

«Lorsque vous rénovez ou construisez du neuf, vous déchirez déjà les murs pour les encadrer. Créez un plan de plafond réfléchi, qui est essentiellement un plan d’éclairage pour une maison, pour tenir compte de l’éclairage de travail, de l’éclairage ambiant et de l’éclairage supplémentaire qui pourrait être nécessaire sur la route et éviter que l’électricien et les haut-parleurs ne se tiennent dans le salon, ayant une bagarre pour savoir quelle jonction va aller sur ce faisceau », explique Freedman.

